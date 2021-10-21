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Koçibey'den Londra rehberliği...

İş kadını Alara Koçibey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla takipçilerine Londra sokaklarını tanıttı.

21 Ekim 2021 Perşembe
Koçibey'den Londra rehberliği...

Yoğun iş hayatı yüzünden sık sık seyahat eden iş insanı Alara Koçibey, her yıl birkaç kez ziyaret ettiği Londra'yı takipçilerine tanıttı. Sosyal medya hesabından takipçilerine bilgiler vermek isteyen iç mimar Alara Koçibey, Londra sehayatlerinde her güne bir bölge verdiğini söyledi. Instagram takipçilerine Londra gezilerinde rehberlik eden Alara Hanım, Marylebone Diaries'in sokakalarını ve gezilip görülmesi gereken mekanlarını hesabbından gösterdi. Koçibey'in yeni paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Alara Koçibey londra Instagram gezi

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