Yeni rota 'Diyarbakır'

Türkiye'nin keşfedilmeyi bekleyen birbirinden farklı noktalarına ilgiyi çekmek ve iç turizmi canlandırmak üzere özel bir projeyle yola çıkan Rotahane, Türkiye'yi şehir şehir keşfetmeye devam ediyor. Pervin Ersoy’un yürüttüğü ve Rotahane’nin organizasyonuyla gerçekleşen turlar artık az sayıda katılımcının bulunduğu kapalı gruplarla gerçekleşmeye başladı. Bu özel

gezilerin ilk durağı 11-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Diyarbakır seyahati oldu. Pervin Ersoy ve Bilge Kuru ile birlikte ünlü simalar kadim şehir Diyarbakır’da tarihi bir yolculuğa çıktı. Dicle ve Fırat arasında Asurlular tarafından kurulduğu bilinen Diyarbakır, yaklaşık dokuz bin yıllık tarihiyle birçok esere ev sahipliği yapıyor. Rotahane ekibinin ilk durağı da bu tarihe

yakından bakan İçkale Arkeoloji Müze Kompleksi oldu. 36 bine yakın eserin yer aldığı müzeden sonra Sokollu Mehmet Paşa'nın oğlu Vezirzade Hasan Paşa tarafından Hasanpaşa Hanı keşif rotalarından biri oldu. Tarihi dokusunun arkasında bilinmeyen bir edebiyat geçmişiyle öne çıkan Diyarbakır’da bulunan edebiyat müzeleri de gezinin ilgi çeken noktaları

arasındaydı. Kişisel eşyalarının ve el yazısı eserlerinin yer aldığı ünlü yazarlar Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi Evi ve Ahmed Arif Edebiyat Müzesi’nin yanı sıra Dengbej sanatına ışık tutan Dengbej Evi şehrin kültürel yapısını gözler önüne serdi.