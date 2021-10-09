Dürüst'le 'Sanatın Ruhu'...

Cemiyet hayatının ünlü ismi Elif Dürüst, geçtiğimiz aylarda Youtube'tan Sanatın Ruhu isimli bir programa başlamıştı. Ünlü konukları ağırlayan ve sanat üzerine keyifli söyleşiler yapan Dürüst, yeni bölümün çekimlerine başladı. Her yıl Türkiye ve dünya çağdaş sanatının en iyi örneklerini bir araya getiren Contemporary İstanbul'da sanatçılarla bir araya geldi. Hummalı bir çalışmanın ardından ortaya güzel bir iş çıkaran Dürüst, çekim arkasından videolar yayınladı. Sosyetenin ünlü ismi, yeni bölümü yayınlanacak programda Contemporary İstanbul'un sanatçılarını konuk etti.