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Dürüst'le 'Sanatın Ruhu'...

İnternet üzerinden sanatla ilgili bir program yapan Elif Dürüst, yeni bölüm için Contemporary İstanbul'da sanatçılarla çekimlere başladı.

09 Ekim 2021 Cumartesi
Dürüst'le 'Sanatın Ruhu'...

Cemiyet hayatının ünlü ismi Elif Dürüst, geçtiğimiz aylarda Youtube'tan Sanatın Ruhu isimli bir programa başlamıştı. Ünlü konukları ağırlayan ve sanat üzerine keyifli söyleşiler yapan Dürüst, yeni bölümün çekimlerine başladı. Her yıl Türkiye ve dünya çağdaş sanatının en iyi örneklerini bir araya getiren Contemporary İstanbul'da sanatçılarla bir araya geldi. Hummalı bir çalışmanın ardından ortaya güzel bir iş çıkaran Dürüst, çekim arkasından videolar yayınladı. Sosyetenin ünlü ismi, yeni bölümü yayınlanacak programda Contemporary İstanbul'un sanatçılarını konuk etti.

Elif Dürüst Contemporary İstanbul

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