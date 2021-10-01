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Uzan, boşandı ve yeni aşka yelken açtı!

Fransa'da yaşayan firari işadamı Cem Uzan, 7 yıllık eşi Fanny Blanchelande'den boşanarak, yeni bir aşka yelken açtı.

01 Ekim 2021 Cuma
Uzan, boşandı ve yeni aşka yelken açtı!

Uzun yıllardır Paris'te yaşayan firari iş insanı Cem Uzan, 7 yıl önce Fanny Blanchelande ile evlenmişti. Son zamanlarda araları bozuk olan Uzan ve Blanchelande çifti dün resmen boşandı. Boşanma davasının ardından asıl sürpriz ise Cem Uzan'ın yakın çevresine artık Bayan Valerie ile birlikte olduğunu söylemesi oldu. Edinilen bilgiye göre işadamı Cem Uzan ve Bayan Valerie ile arasındaki dostluğun, geçmişe dayandığı iddia edildi. Cem Uzan sosyetik güzel Alara Koçibey ile 2011 yılında İstanbul Beykoz Aile Mahkemesi’nde yollarını ayırmıştı. İş insanı Uzan ve Koçibey'in bu evliliklerinden Renç Emre ve Paris Yasmin adında iki çocuğu var.

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