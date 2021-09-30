İş dünyasının acı kaybı...

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş’in 93 yaşındaki babası Hüsamettin Mehmet Ateş, bir süredir tedavi görmekte olduğu Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde dün hayatını kaybetti. Kırklareli doğumlu, yüksek elektrik mühendisi olan Ateş, Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali gibi bir çok önemli projede görev üstlenmişti. Ateş’in dün Şişli Nimet Abla Camii’nde gerçekleşen cenazesine; iş, spor, siyaset ve sanat dünyasından Ahmet Nazif Zorlu, Abdurrahim Albayrak, Gökhan Ayaydın, Faruk Süren gibi birçok isim katıldı.

Onur AYDIN