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Bir Dilek Tut Derneği'nde bayrak devri

Bir Dilek Tut Derneği, yeni yönetim kurulunda iş dünyasının önemli isimleriyle bir araya gelerek yeni dernek başkanını seçti.

29 Eylül 2021 Çarşamba
Bir Dilek Tut Derneği'nde bayrak devri

Kanser hastası çocukların dileklerini yerine getirmek için kurulan Bir Dilek Tut Derneği (Make-A-Wish® Türkiye) yeni yönetim kurulunda iş dünyasının önemli isimleri bir araya geldi. Bir Dilek Tut Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve kurucu başkanı iş insanı Carole Hakko'nun temmuz ayında aramızdan ayrılmasından sonra faaliyetlerine devam eden derneğin yeni başkanı Avrupa’nın en başarılı 20 kadınından oluşan Women to Watch Europe 2020 listesine de ismini yazdıran Emine Çubukçu oldu. Derneğin yeni yönetim kuruluna Egon Zehnder İstanbul Kıdemli Ortağı Murat Yeşildere, Yöntem Communications Kurucu Ortağı Yöntem Akmen İnanç, iş insanı Ata Köseoğlu, Canyon Ventures Partners Kurucu Ortağı Niso Adato, Sağlıkta Kalite İyileştirme Derneği YK Başkanı, Seniha.Com Kurucusu Hasan Kuş ve Sanofi Türkiye, Afrika ve Orta Doğu Başkanı Cem Öztürk gibi iş dünyasının önemli isimleri seçildi. İki sene görev yapacak olan yeni yönetim kurulunda, Ogilvy PR Genel Müdürü Gül Altan, BSH Pazarlama Direktörü Ayşe Hilal Merter, Moda Tasarımcısı Mehtap Elaidi, Vodafone TV Ülke Müdürü Mert Yılmaz, Kreatif Direktör ve Marka Danışmanı Moshe Aelyon, Tema Vakfı Yönetim Kurulu Danışmanı Oben Akyol, Lüks Marka Danışmanı ve Oggusto.com Kurucusu Özlem Güsar gibi tanınmış isimler de yedek üye olarak yer alacaklar. 2000 yılından beri Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren ve Türkiye’de kuruculuğunu Carole Hakko’nun üstlendiği Bir Dilek Tut Derneği hayati tehlike taşıyan bir hastalıkla mücadele eden 3– 18 yaş arası çocukların kalplerinde yaşattıkları dilekleri gerçekleştiriyor.

Bir Dilek Tut Derneği Carole Hakko Make-A-Wish Emine Çubukçu

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