Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner eşi iş insanı Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in yeni yaşını kutladı. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Ümit Hanım, eşinin doğum gününü kutlamayı ihmal etmedi. Eşinin doğum gününü "Hayat ve insan sevgin bulaşıcı olsun. İyi ki doğdun Cembo'm" notuyla kutlayan Ümit Boyner'n paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Geçtiğimiz ay yeni açacakları mağazlarının tamamlandığını duyuran Boynerler, birlikte mağazada çekildikleri fotoğraflarını yayınlayarak sevinçlerini takipçileriyle paylaşmışlardı.