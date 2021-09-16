Anne-oğul sporda...

İş insanı Hakan Kosif'le evli olan Evelize Kosif, çocuklarından fırsat buldukça sosyal medyada zaman geçiriyor. Üç çocuğu olan Evelize Hanım, fit görüntüsüyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Fırsat buldukça spor yapan ve sağlıklı yaşama çocuklarını da dahil ederek İkizleri Taylan, Eliza ve oğlu Theo'yu da yürüyüşlere çıkartan Evelize Kosif eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmail etmiyor. Oğlu Theo'yla spora giden Evelize Hanım sporunu tamamladıktan sonra oğlunun yüzme derslerini de görüntüledi. Takipçilerinide spor yapmaya teşvik eden Kosif, sportif halleriyle beğeni dolu yorumlar aldı.