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Eylül doğumlulular, kutlamalara doymuyor

Eylülde doğan Aslı Pehlivanlar ile Aslı Şen'e yakın arkadaşları doğum günü partisi organize etti

09 Eylül 2021 Perşembe
Eylül doğumlulular, kutlamalara doymuyor

Aslı Şen'in doğum günü için yakın arkadaşları bir araya geldi. Eda Kosif'in organize ettiği akşam yemeğinde, İpek Varol, Doğa Mesudiyeli ve Ebru Ceylan da vardı. Eda Hanım kutlamadan kareleri "Foto flu olsa da dostluk samimiyet net..." notuyla Instagram hesabından paylaştı. Turizmci Bora Pehlivanlar'ın eşi Aslı Pehlivanlar da geçtiğimiz gün yakın arkadaşlarının sürprizi ile yeni yaşını kutladı. Aslı Hanım yeni yaşını yakın dostu Pınar Ayaydın ve arkadaşlarının hazırladığı ufak bir pasta üfleyerek kutladı.

Aslı Pehlivanlar aslı şen doğum günü

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