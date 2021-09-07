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'Mina'nın Çocukları'ndan yeni bir sergi...

Beril Başaran vefat eden kızı Mina Başaran anısına kurduğu Mina'nın Çocukları projesi kapsamında ilk sergiyi gerçekleştirdi

07 Eylül 2021 Salı
'Mina'nın Çocukları'ndan yeni bir sergi...

11 Mart 2018'de uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran için annesi Beril Başaran, 'Mina'nın Çocukları' projesini hayata geçirmişti. Hayatını kaybeden başarılı 11 genç kadın adına seçilen 11 üniversiteli gencin eğitim aldığı proje, Bodrum Ramada'da açılan 'Kolektif Hafıza' sergisine ev sahipliği yaptı. Farklı şekilde üretim yapan 11 sanatçının eserinin yer aldığı, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İstanbul Şubesi bünyesindeki 'Mina'nın Çocukları Projesi' yararına yapılan sergi 11 Eylül'e kadar ziiyaret edilebilir.

Mina Başaran Beril Başaran

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