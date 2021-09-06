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Türk Mutfağı dünyaya tanıtılacak...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” kitabının tanıtım programına katıldı.

06 Eylül 2021 Pazartesi
Türk Mutfağı dünyaya tanıtılacak...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Anadolu’nun binlerce yıllık geleneksel yemek tariflerinin ilk kez sağlıklı ve atıksız yönleriyle dünyaya açıldığı “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” kitabının tanıtım programına katıldı. Birbirinden değerli şefler ve akademisyenlerin çok titiz bir çalışma yürüttüklerini, zengin mutfak kültürünün hak ettiği yeri bulması için büyük özveri gösterdiklerini bildiren Emine Erdoğan, bu güzide eserin hazırlanmasında emeği geçen herkese, projeyi yürüten Kültür ve Turizm Bakanlığına, destek veren Türkiye Turizm ve Tanıtım Geliştirme Ajansına (TGA) teşekkürlerini sundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” eserinin, bugüne kadar Türk mutfağı ile ilgili yayımlanmış en geniş çaplı ve gerçekçi eser olma özelliğine sahip olduğunu dile getirdi.

Emine Erdoğan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Kitap

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