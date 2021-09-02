Çarmıklılar'ın mutlu günü

İş insanı Hakan ve Banu Çarmıklı'nın kızları Yasemin Çarmıklı dün gece aile üyelerinin katıldığı törenle iş insanı Murathan Kurt ile dünyaevine girdi. Sade bir törenle Çarmıklı Ailesi'nin yalısında evlenen çift davetlilerin önünde mutluluğa evet dedi. Pandemi nedeniyle büyük bir kutlama yerine küçük bir tören düzenleyen çiftin rüya tadında gerçekleşen düğün davetinde ise Yasemin Çarmıklı'nın babası Hakan Çarmıklı ve annesi Banu Çarmıklı konuklarla yakından ilgilendi. Çarmıklı çiftinin diğer kızları Nazlı Çarmıklı'da kısa süre önce nikah masasına oturmuştu.

Aybala YILDIZ