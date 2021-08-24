Koçibey'den sportif kutlama

Sosyetik güzel Alara Koçibey, firari işadamı Cem Uzan ile evliliğinden olan kızı Yasemin Paris ve oğlu Renç Emre ile İstanbul'da kano yaptı. Spor yapmayı hayatının bir parçası haline getiren ve binicilikten, kayağa birçok spor dalıyla yakından ilgilenen Koçibey, oğlu Renç Emre'nin doğum gününü sıra dışı bir şekilde kutladı. Kızı Yasemin Paris ve oğlu Renç Emre ile İstabul Boğazı'nda kanoya binen Alara Koçibey, boğazı kanosuyla turlayarak farklı bir deneyim yaşadı. Bu anları ınstagram hesabından paylaşan Koçibey, 'Canım oğlumun doğum günü sayesinde dünyanın en güzel şehrinde en güzel kutlama' notunu düştü.