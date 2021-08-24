Ailenin yeni üyesi...

İş insanı Kaan Demirağ ile dünyaevine giren ve doğum için gün sayan Aslışah Alkoçlar'dan yeni paylaşım geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Alkoçlar, yeni paylaşımında ailesinin en yeni üyesini tanıttı. Eşinin şehirden uzakta yaşama istediğini kabul eden ve Alkoçlar için bir çiftlik evi satın alan Kaan Demirağ'ın, yeni evlerinde atlarıyla da ilgili olması dikkat çekti. Birlikte büyüttükleri atın bir tay dünyaya getirdiğini duyan Demirağ çifti tayla yakından ilgilenerek elleriyle besledi. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Aslışah Hanım, çok sayıda beğeni aldı.