Kadınları güzelleştirecek...

Türkiye'de organik gıda sektörünün en genç isimlerinden biri olan Neslişah Alkoçlar Düzyatan, sahibi olduğu 'Raya Organik' adlı gıda firmasının yarısını satmıştı. Tekrar iş hayatına atılmak için gün sayan Düzyatan, eylülde yeni markasını tanıtacak. Güzelliğin içten geldiğini savunan sosyetenin ünlü ismi, gıda ve kozmetiği birleştirdiği yeni markasıyla kadınları güzelleştirmeyi amaçlıyor. Cilt güzelliği adına her ürünün yer aldığı markasıyla kadınları doğal yollardan güzelleştirmeyi hedefleyen Neslişah Hanım, yeni çıkaracağı markası için oldukça heyecanlı olduğunu söyledi.

Aybala YILDIZ