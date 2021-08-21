Güncel

Kadınları güzelleştirecek...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Neslişah Alkoçlar Düzyatan, kadınlar için yarattığı yeni cilt bakım markasını eylülde tanıtacak

21 Ağustos 2021 Cumartesi
Kadınları güzelleştirecek...

Türkiye'de organik gıda sektörünün en genç isimlerinden biri olan Neslişah Alkoçlar Düzyatan, sahibi olduğu 'Raya Organik' adlı gıda firmasının yarısını satmıştı. Tekrar iş hayatına atılmak için gün sayan Düzyatan, eylülde yeni markasını tanıtacak. Güzelliğin içten geldiğini savunan sosyetenin ünlü ismi, gıda ve kozmetiği birleştirdiği yeni markasıyla kadınları güzelleştirmeyi amaçlıyor. Cilt güzelliği adına her ürünün yer aldığı markasıyla kadınları doğal yollardan güzelleştirmeyi hedefleyen Neslişah Hanım, yeni çıkaracağı markası için oldukça heyecanlı olduğunu söyledi.

Aybala YILDIZ

NEslişah Alkoçlar Düzyatan marka kadın güzellik

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Caddeler Boğaz'da form tuttular

Alize Dinçkök ve erkek arkadaşı Başar Kozanoğlu Bebek'te bir araya gelerek spor yaptı.
Davetler Erbil'den “İstanbul’dan Bodrum’a” sergisi

Sanatçı Devrim Erbil, Touch Sanat Galerisi Hebil'de, İstanbul'dan Bodrum'a sergisiyle sanatseverleri ağırladı.
Güncel Manavgat'ın yaralarını sardılar!

Neşe Gönül, Feryal Gülman, Hande Sezer Pekcan ve Monik İpekel gönüllü olarak AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent ile bir araya gelerek Manavgat'taki çalışmalara katıldılar.
Güncel Ege'de keyifli tatil...

Yaz aylarını Ege'de geçiren Evelize Kosif, keyifli tatilinden renkli karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Tatil Bodrum akşamları...

İş insanı Leyla Alaton ile Ruken Mızraklı, yaz sezonunun sonlarında Bodrum'da akşam yemeğinde bir araya geldi
Güncel Mermerci, yeniden köpek sahiplenecek!

Sosyetik güzel Derin Mermerci yeni bir köpek sahipleneceğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Mekanlar Karaköy'de Lübnan esintisi...

Güncel Toplusoy'un Bodrum günlüğü..

Roman Mağazaları Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Toplusoy'un eşi Suzan Toplusoy, Bodrum tatilinden yeni kareler paylaştı.
Haftanın Şıkları Şık uyum

Ahu Orakçıoğlu
Güncel Dostlarıyla Yunanistan'da bir arada...

Melisa von Faber Castell ile eşi Charles von Faber Castell, dostları Serra Türker ile Yunanistan'da bir araya geldi.
Güncel Koçibey'den sportif kutlama

Alara Koçibey, oğlu Renç Emre Uzan'ın yeni yaşını Boğaz'da birlikte kano yaparak kutladı.
Güncel Ailenin yeni üyesi...

Sosyetenin genç isimlerinden Aslışah Alkoçlar, ınstagram hesabından yaptığı paylaşımla ailesinin yeni üyesini tanıttı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.