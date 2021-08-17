Eczacıbaşı'ndan Karakurt'a destek!

Tokyo’da yapılan Olimpiyat Oyunları’nda milli takım formasıyla gösterdiği başarıyla adından sıkça söz ettiren genç voleybolcu Ebrar Karakurt, bazı medya kuruluşları tarafından cinsel yönelimi gerekçe gösterilerek hedef alındı. Eczacıbaşı Spor Kulübü ise Twitter hesaplarından, “Sporcunun spora olan saygısı ve sahada verdiği mücadele önemlidir. Herkes için #özelhayatasaygı” mesajını paylaşarak Ebrar Karakurt’a destek verdi. İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak 21 yaşındaki milli sporcu Ebrar Karakurt'un yanında olduğunu belirtti.