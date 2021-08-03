Ormanlarımız yeşerecek!

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı iş insanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Türkiye'de yaşanan orman yangınlarına değindi. 'Son 2-3 gündür canımız çok sıkkın. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir durumla karşı karşıyayız. Tüm canlıların hayatı kötü etkileniyor. Yüreğimiz, gördüklerimizi kaldırmıyor. Pek çok noktada aynı anda çıkıyor olması içimizi dağlıyor' diyerek duygularını ifade eden Koç, Fenerbahçe camiası olarak 250 bin ağaç dikme sözü verdi.