Eczacıbaşı'ndan anlamlı destek!

Türkiye'nin birçok noktasında devam eden orman yangınları 7'nci gününde sürüyor. Türkiye'nin Akdeniz ve Ege bölgelerinde etkili olmayı sürdüren orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Karadan ve havadan müdahaleler sürerken, yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangınların başladığı ilk günden itibaren yangın bölgelerindeki durumun takipçisi olan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, yangından zarar gören ormanlar için harekete geçti. Eczacıbaşı Holding'de görev alan her çalışanı adına bir fidan bağışında bulunucaklarını belirten iş insanı Bülent Eczacıbaşı, yangınların daha fazla ormana zarar vermemesi ve bir an önce söndürülmesi için temenide bulundu.