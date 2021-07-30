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Ciğerlerimiz yandı!

Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınları herkesin ciğerini yaktı. Özellikle Bodrum ve Marmaris'teki yangınlar ortak tepkilere neden oldu.

30 Temmuz 2021 Cuma
Ciğerlerimiz yandı!

Türkiye'nin 21 ilinde çıkan 71 orman yangını tepkilere neden oldu. Orman yangınlarının 57'sinin kontrol altına alınarak bazı bölgelerde söndürme çalışmaları devam ederken ünlü isimler doğa katliamına kayıtsız kalamadı. Bodrum, Marmaris gibi ünlü tatil merkezlerinde de yangınların çıkması herkesi derinden üzdü. Bodrum ilçesi sınırlarına yakın noktada bulunan Kuyucak ve Güvercinlik mahallelerindeki orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından dün gece saatlerinde kontrol altına alındı. Manavgat'taki yangında 34 mahalle zarar görürken, Marmaris'teki yangına ise gece boyunca müdahale edildi. Mersin'de de 5 mahallede evler boşaltıldı. İş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Derin Mermerci, Hediye Güral Gür, Süleyman Orakçıoğlu, Melisa Mutlu ve Zeynep Üstünel orman yangınlarına kayıtsız kalmadı. Sosyal medya paylaşımlarıyla yangından zarar görmüş her canlının yanlarında olduklarını ve acılarını paylaştıklarını dile getiren ünlü simalar, ormanları tekrar yeşertmek için fidan bağışlarına destek çağrılarında bulundular.



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