Boyner, yeğeniyle kumsalda eğlendi

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in kızı Ayşe Boyner eşi Cem Telvi ile çıktığı tatilden bazı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ayşe Boyner ve eşi Cem Telvi'ye Boyner'in yeğeni Emine Boyner'in 3 yaşındaki kızı Şira'da eşlik etti. Yeğeniyle yakından ilgilenen Ayşe Hanım, Şira'nın yanından bir anolsun ayrılmadı. Kumsalda Şira ile birlikte eğlenen Boyner, daha sonra eşiyle birlikte denize girerek serinledi. Emine Boyner ile Ali Kürşat çifti ise geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız boşanarak yollarını ayırmıştı.