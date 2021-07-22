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Sosyete Kenan Doğulu ile coştu...

Çeşme Açıkhava Tiyatrosu Türk Pop müziğinin usta ismi Kenan Doğulu’yu sahnesinde ağırladı.

22 Temmuz 2021 Perşembe
Sosyete Kenan Doğulu ile coştu...

Koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte sahnelere dönen Kenan Doğulu önceki akşam Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluştu. Yoğun ilgiyle gerçekleşen konserde, Kenan Doğulu’nun yüksek enerjisi Çeşme'nin göz alıcı tiyatrosunda bir araya gelen müzik tutkunlarını coşturdu. Kenan Doğulu kurulan özel platformda seslendirdiği hitleri, muhteşem orkestrası, güçlü yorumu ve dans şovları misafirlerden tam not aldı. Geceye iş, sanat ve cemiyet dünyasından Ronit Hakko, Ralf-sanem Tezman, Melisa Mutlu ve Moris Kohen gibi isimler katıldı.

Ferit TUĞLUK

Kenan Doğulu çeşme ronithakko konser

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