Sosyete Kenan Doğulu ile coştu...

Koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte sahnelere dönen Kenan Doğulu önceki akşam Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluştu. Yoğun ilgiyle gerçekleşen konserde, Kenan Doğulu’nun yüksek enerjisi Çeşme'nin göz alıcı tiyatrosunda bir araya gelen müzik tutkunlarını coşturdu. Kenan Doğulu kurulan özel platformda seslendirdiği hitleri, muhteşem orkestrası, güçlü yorumu ve dans şovları misafirlerden tam not aldı. Geceye iş, sanat ve cemiyet dünyasından Ronit Hakko, Ralf-sanem Tezman, Melisa Mutlu ve Moris Kohen gibi isimler katıldı.

Ferit TUĞLUK