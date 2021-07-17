Özilhanlar'dan aşk dolu yıl dönümü

Hayatının aşkı İzzet Özilhan ile bir dönemin fenomen dizisinin kadrosunda yer aldığı zamanlarda tanışan Yasemin Özilhan, eşi Anadolu Grubu'nun sahibi Tuncay Özilhan'ın oğlu İzzet Bey için oyunculuk kariyerini bitirerek 16 Temmuz 2011 tarihinde nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinde 10'uncu yıllarına giren Özilhan çiftinin bu mutlu birlikteliklerinden Emine ve Ela adında iki kız çocukları oldu. Herkesin imrendiği evliliklerinin bu yıl 10'uncu senesini kutlayan çiftin birlikte çekildikleri romantik ve özel kareleri Instagram'dan takipçileriyle paylaşan Yasemin Hanım'ın ve İzzet Bey'in biz de HT Kulüp Ailesi olarak birlikte yaşlanmalarını diliyoruz.