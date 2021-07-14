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ÇEV Sanat'ın genç yetenekleri Bodrum'u büyüledi

ÇEV Sanat’ın ‘Genç Yetenekler’ projesi kapsamında eğitimlerini yurt dışında sürdüren Türkiye’nin üstün yetenekli genç müzisyenleri Jamal Aliyev ve Bade Daştan Bodrum’da verdikleri konserde sanatseverleri büyüledi.

14 Temmuz 2021 Çarşamba
ÇEV Sanat'ın genç yetenekleri Bodrum'u büyüledi

Çağdaş Eğitim Vakfı bünyesindeki ÇEV Sanat’ın, kültür ve sanat alanında ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden, üstün yetenekli genç müzisyenlerin eğitimlerine destek olmak ve onların birer dünyada yıldızı olabilmeleri yolunda gerekli imkanları sağlamak amacıyla 2009’da hayata geçirdiği ‘Genç Yetenekler’ projesi, Bodrum Yaz Konserini gerçekleştirdi. ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri’nin ev sahipliğinde Borusan Otomotiv, QNB Finansbank, Caresse Resort & Spa Bodrum ve Sevan Bıçakçı destekleriyle ZAİ BODRUM’da düzenlenen konserde, Türkiye’nin gururu genç müzisyenleri Jamal Aliyev ve Bade Daştan, konuklara eşsiz bir klasik müzik ziyafeti sundu. ÇEV Sanat Oda Orkestrası eşliğinde ünlü şef İbrahim Yazıcı’nın yönettiği konsere; Sanat Kurulu’nu oluşturan Fazıl Say, Bülent Evcil, Mehmet Yasemin ve İbrahim Yazıcı’nın yanı sıra, ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri, Çiğdem Simavi, Heves Ekinci'nin de aralarında bulunduğu cemiyet, sanat ve iş dünyasından seçkin bir davetli topluluğu katıldı. ÇEV Sanat Başkan Yardımcısı Tal Garih’in açılış konuşması ile başlayan gecede, ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri destek veren kişi ve kurumlara plaket taktim etti. Gecede ayrıca ÇEV Sanat Kurulu adına kısa bir konuşma yapan Fazıl Say da ‘Genç Yetenekler’ projesinin öneminden ve genç sanatçıların başarılarından övgüyle bahsetti.

ÇEV Sanat genç yetenekler Jamal Aliyev Bade Daştan

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Güncel ÇEV Sanat'ın genç yetenekleri Bodrum'u büyüledi

ÇEV Sanat’ın ‘Genç Yetenekler’ projesi kapsamında eğitimlerini yurt dışında sürdüren Türkiye’nin üstün yetenekli genç müzisyenleri Jamal Aliyev ve Bade Daştan Bodrum’da verdikleri konserde sanatseverleri büyüledi.

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