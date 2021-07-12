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Carole Hakko hayatını kaybetti!

Bir Dilek Tut Derneği Yönetim Kurulu üyesi iş insanı Carole Hakko hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

12 Temmuz 2021 Pazartesi
Carole Hakko hayatını kaybetti!

Kanser hastası çocukların dileklerini yerine getirmek için kurulan Bir Dilek Tut Derneği (Make-A-Wish® Türkiye)'nin Başkanı Carole Hakko, pankreas kanserine yenilerek hayatını kaybetti. Alan Hakko ve Romina Hakko'nun annesi olan Carole Hakko, bir süredir pankreas kanseri tedavisi görüyordu. Kansere yenilerek vefat eden Carole Hakko'nun cenazesinin İngiltere'ye götürüleceği, cenaze töreninin İngiltere'de yapılacağı öğrenildi. Make A Wish Derneği'nin twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Çok değerli kurucu başkanımız Carole Hakko´nun yakalandığı yaman hastalıkla verdiği cesur mücadelenin ardından aramızdan ayrılışını derin bir üzüntü ile duyuruyoruz. Carole Hakko her zaman kalbimizde en sevgili "Başkanımız" olarak kalacak."

Carole Hakko Bir Dilek Tut Derneği Make-A-Wish® vefat

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