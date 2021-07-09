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‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ ekibi Budur'da...

Pervin Ersoy’un yürüttüğü ‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ projesinin yeni durağı göller bölgesinin en güzel şehirlerinden biri olan Burdur oldu.

09 Temmuz 2021 Cuma
‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ ekibi Budur'da...

Türkiye’nin illerine ziyaretlerini sürdüren Rotahane ekibinin keyifli seyahatlerine bir yenisi daha eklendi. Pervin Ersoy’un yürüttüğü ve Rotahane ile projenin iş ortağı Bukla Tur tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında; Burdur’a seyahat düzenlendi. Seyahatte Pervin Ersoy ve Bilge Kuru’ya ünlü isimler de eşlik etti. Akdeniz kıyı kesimi ile Anadolu’nun iç kesimlerini birbirine bağlayan geçitlerin kavşak noktası olarak coğrafi öneme sahip illerimizden Burdur’da Rotahane ekibinin ilk durağı 2 bin 300 yıllık Kibrya Antik Kenti oldu. İlk gün ziyaret noktalarından bir diğeri Burdur’dan çıkan ve tüm dünyanın ilgi gösterdiği Salda Gölü’ydü. Doğal güzellikleri, kültürel değerleri, antik kentleri ve Türk-İslam kültürünü yansıtan eserleriyle Burdur’un turizm noktaları keşif rotasında yer aldı. Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası, büyüleyici güzellikteki İnsuyu Mağarası, zengin bir arkeolojik potansiyele sahip Burdur Müzesi, şehrin içindeki saat kulesi, Ulu Cami, Taşoda Konağı, Doğa Tarihi Müzesi de ziyaret edilen yerler arasındaydı. Yılın bu zamanı lavanta tarlalarının güzelliği ile bilinen Burdur’da Rotahane ekibi Lisinia Doğa ve Akçaköy Lavanta Vadisi’ndeki eşsiz güzellikteki lavantaların arasında objektiflere poz verdi. Seyahatin ikinci gününde ekip, Sagalassos Antik Kenti’ni ziyaret etti. Antik dönemde Pisidia olarak bilinen bölgede yer alan Sagalassos’da günümüzden 12 bin yıl öncesine kadar uzanan ilk yerleşimin izleri Rotahane ekibini bir tarih yolculuğuna çıkardı. Burdur seyahati sırasında, şehrin lokal lezzetleri de keşfedildi ve tadım etkinlikleri gerçekleştirildi.

Ferit TUĞLUK

pervinersoy Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz Burdur

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