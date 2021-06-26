Güncel

'Fenerbahçe Vapuru' tekrar Rahmi Koç Müzesi'nde...

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile protokol imzalayarak, tarihi değere sahip olan Fenerbahçe Vapuru’nun bakımının Haliç Tersanesi’nde yapıldıktan sonra tekrar Koç Müzesi’nde sergileneceğini açıkladı.

26 Haziran 2021 Cumartesi
'Fenerbahçe Vapuru' tekrar Rahmi Koç Müzesi'nde...

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul deniz ulaşımı için tarihi bir değeri olan Fenerbahçe Vapuru'nun bakımı için protokol imzaladı. Rahmi Koç Müzesi ile arasındaki iş birliği protokolünü uzatma kararı alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Fenerbahçe Vapuru'nu, Haliç Tersanesi'nde, 10 yıl sonra yeniden bakıma alacak. Fenerbahçe Vapuru önünde düzenlenen 'Yenileme ve Bakım Protokolü İmza Töreni', İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un katılımlarıyla gerçekleştirildi. Fenerbahçe Vapuru'nun toplu taşımadan müzelerine ulaşan yolculuğunun hikayesini anlatan Koç ise "Bundan yıllar evvel, o zamanki müdürümüz Ertuğrul Bey, bana gelip, 'Efendim, bir vapur var; Fenerbahçe. Onu bize vermek istiyorlar' dedi. 'Ne yapacağız' dedim. 'Müzemizin önüne bağlarız. Misafirlerimize, ziyaretçilerimize açarız. Bize ilave metrekare kazandırır. Bu vapuru da kurtarmış oluruz' dedi. Ben de 'Peki' dedim. Pek içime sinmedi önce. O zaman, eski rahmetli İBB Başkanı'mızla beraber Boğaz'da bir tur yaptık. Onlar indiler, gemi buraya bağlandı. Hakikaten Ertuğrul Bey, uzun vadeli görmüş. Bu gemi, klasik bir gemi. Zamanının en hızlı giden gemilerinden biriydi. Bakımı gayet iyiydi. Ona rağmen belediye, tekrar bir elden geçirdi. Gemi, hakikaten müzemize bir değer kattı." ifadelerini kullandı.

Koç Müzesi rahmikoç ekremimamoğlu haliçtersanesi Fenerbahçe Vapuru

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel 'Fenerbahçe Vapuru' tekrar Rahmi Koç Müzesi'nde...

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile protokol imzalayarak, tarihi değere sahip olan Fenerbahçe Vapuru’nun bakımının Haliç Tersanesi’nde yapıldıktan sonra tekrar Koç Müzesi’nde sergileneceğini açıkladı.

Tatil Anne-kız Bodrum'da stres attı

Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Alize Dinçkök ve annesi Sernur Çiftçi Bodrum'da objektiflere yakalandılar.
Güncel Özilhan'dan tatil pozları!

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, yeni tatil karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Caddeler Bebek ziyaretçileri

İş insanı Halis Komili'nin eşi Alev Komili, Nergis Pekuysal ve Gözde Şavkan ile annesi Figen Çarmıklı önceki gün Bebek'teydi.
Güncel Romantik yıl dönümü...

Şebnem Çapa, eşi Celal Çapa ile evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Magazin Hattı Bodrum'da renkli davet

Serdar Turhan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ve Bodrum mimarisinin özgün halini koruyarak hayata geçirilen yeni proje özel bir davetle tanıtıldı.
Güncel HT Kulüp'te bu hafta...

HT Kulüp'te bu hafta...
Davetler Tokyo 2020'ye özel davet

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen Team Türkiye Koleksiyonu lansmanı spor ve iş dünyasının katılımıyla gerçekleşti.
Güncel Oğluna sürpriz kutlama

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, oğlu Selim Akın'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Magazin Hattı Özel lansman

Portonovi Projesi içinde yer alan One&Only Portonovi, iş ve cemiyet hayatının katılımıyla tanıtıldı.

Güncel Kosifler'in doğa yürüyüşü

Melda Kosif, sabahın erken saatlerinde eşi Sinan Kosif ve Cihan-Hale Kosif çiftiyle birlikte yürüyüş yaptı.
Haftanın Şıkları Yaz tarzı...

Berrin Yoleri