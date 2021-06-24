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Oğluna özel kutlama

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, oğlu Selim Akın'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

24 Haziran 2021 Perşembe
Oğluna özel kutlama

Başarılı iş insanı Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, oğlu Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Selim Akın'ın doğum gününü kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Yaz sezonunu Bodrum'da açan ve yazı Bodrum'da geçiren Hamdi Akın, oğlunun doğum gününü kutlamayı ihmal etmedi. İşadamı Selim Akın 8 yaşındayken çektirdikleri fotoğrafı payalaşan Akın, fotoğraflarına 'Sekizden... 382e... Mutlu yaşlar olsun' notunu düştü. Özel kutlamasıyla oğlunu mutlu eden Hamdi Akın, paylaşımıyla çok sayıda beğeni aldı.

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Güncel Oğluna özel kutlama

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