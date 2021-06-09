İş insanı Kaan Demirağ ile Şubat ayında dünyaevine giren ve bir süre önce hamile olduğunu duyuran Aslışah Alkoçlar'dan yeni paylaşım geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Alkoçlar'ın yeni paylaşımında büyüyen karnı dikkat çekti. Spor yapmaya devam eden ve fit görüntüsünü koruyan 28 yaşındaki Alkoçlar'ın, evinin bahçesinde çekildiği fotoğraf ise takipçileri tarafından çok beğenildi. Ablası Neslişah Alkoçlar Düzyatan ile buluşmak için hazırlanan Aslışah Hanım, 'Müthiş bir çekim ama detay veremiyorum' notunu düştüğü fotoğraf karelerini ise sosyal medya hesabından yayınladı.