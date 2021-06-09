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Alkoçlar'dan yeni paylaşım

Genç sosyetik Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

09 Haziran 2021 Çarşamba
Alkoçlar'dan yeni paylaşım

İş insanı Kaan Demirağ ile Şubat ayında dünyaevine giren ve bir süre önce hamile olduğunu duyuran Aslışah Alkoçlar'dan yeni paylaşım geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Alkoçlar'ın yeni paylaşımında büyüyen karnı dikkat çekti. Spor yapmaya devam eden ve fit görüntüsünü koruyan 28 yaşındaki Alkoçlar'ın, evinin bahçesinde çekildiği fotoğraf ise takipçileri tarafından çok beğenildi. Ablası Neslişah Alkoçlar Düzyatan ile buluşmak için hazırlanan Aslışah Hanım, 'Müthiş bir çekim ama detay veremiyorum' notunu düştüğü fotoğraf karelerini ise sosyal medya hesabından yayınladı.

Aslışah Alkoçlar neslişahalkoçlardüzyatan Instagram çekim Hamile

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