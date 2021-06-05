Missoni’den özel sergi

Moda dünyasının önemli markalarından birinin yaratıcısı olan Missoni Ailesi’nin genç kuşak temsilcisi olanFrancesco Maccapani Missoni’nin eserleri Four Seasons Hotel Bosphorus ev sahipliğinde sergilendi. Danışmanlığını Gizem Pamukçu, Hülya Şekercioğlu, Mehmet Korutürk’ün, küratörlüğünü ise ünlü isim Mariuccia Casadio’nun gerçekleştirdiği sergi Aqua Restaurant’ta düzenlenen özel bir davetin ardından ziyaretçilere açıldı. Rosita ile Ottavio Missoni’nin torunu ve Angela Missoni ile Marco Maccapani’nin oğlu olan Francesco, mimarlık eğitiminin ardından, sanat ve gastronomiye olan özel ilgisi nedeniyle bu alanda çalışmalarına hız verdi. Yemek yapma tutkusundan ve ailesine yakınlığından hareketle yazdığı “The Missoni Family Cookbook” (Missoni Ailesi Yemek Kitabı) adlı kitabı 2018 yılında Assouline tarafından yayımlandı. Düzenlenen öğle yemeğine aralarında, Four Seasons Hotels Istanbul Genel Müdürü Tarek Mourad ve eşi Banu Duru, Rosita ve Angela Missoni, Leyla Alaton, Begüm Ayaydın'ın olduğu iş, cemiyet ve sanat camiasından ünlü isimler katıldı.

Ferit TUĞLUK