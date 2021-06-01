Güncel

Dürüst'le “Sanatın Ruhu”

Sanat tutkunu Elif Dürüst, “Sanatın Ruhu” programıyla YouTube dünyasına girdi.

01 Haziran 2021 Salı
Dürüst'le “Sanatın Ruhu”

Önemli bir koleksiyoner ve sanatsever olan sosyetenin tanınmış simalarından Elif Dürüst, sanat tutkusunu kendi gibi sanatseverlerle paylaşmak için YouTube dünyasına adım attı. YouTube platformu için “Sanatın Ruhu” isimli bir program yapan Elif Hanım, psikologlarla sanatın insan psikoloji üzerindeki etkisini konuşarak, sanatçılarla bir araya gelecek. İlk programı için çağdaş sanatçı Ardan Özmenoğlu ile bir araya gelen Elif Dürüst, Uzman Psikolog Feriha Dildar’la da pandemide insan psikolojisini ve renklerin önemini konuştu. Sanat ve psikolojinin yıllardır ilgi duyduğu iki alan olduğunu ifade eden Dürüst, “İkisini bir arada düşünmek gerektiğine inanıyorum” diyerek program fikrini geliştirdiğini belirtti.

Elif Dürüst Sanatın Ruhu YouTube

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler 15. Contemporary İstanbul başladı!

15'inci Contemporary Istanbul, Bloomberg HT ve Habertürk TV'nin medya sponsorluğunda sanatseverlere kapılarını açtı.
Güncel Sanatseverler Contemporary Istanbul'da...

Her yıl Türkiye ve dünya çağdaş sanatının en iyi örneklerini Avrupa ve Asya'nın buluşma noktasında bir araya getiren 15'inci Contemporary Istanbul, bu yılda Bloomberg HT ve Habertürk'ün medya sponsorluğunda kapılarını açtı
Güncel Toplusoylar'ın hayvanat bahçesi eğlencesi

Genç iş insanı Buğra Toplusoy eşi Ceyda Ateş Toplusoy'la birlikte kızları Talia'ya hayvanat bahçesini gezdirdi.

Tatil Monako'da tatil!

Sosyetenin tanınmış simalarından Feryal Gülman ve Dalia Garih Monako'da tatile çıktı.
Haftanın Şıkları Yeşil tarz

Hande Sezer Pekcan
Güncel Özilhanlar EuroLeague şampiyonluğunu kutladılar

İzzet Özilhan ve eşi Yasemin Özilhan birlikte Anadolu Efes takımının şampiyonluğunu kutladı.

Tatil Sabancı, Monako'dan Bodrum'a tatile geldi

İş insanı Kaya Sabancı Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi.
Güncel Kamer'in sabah sporu!

Genç işadamı Atasay Kamer, önceki gün Bodrum'da yürüyüş yaparken objektiflere yakalandı.
Güncel Sert çiftinin, ikinci bebek sevinci...

Kaan-Nazlı Sert çifti, ikinci bebeklerini kucaklarına aldı. Bir oğlu olan çift, kızlarına kavuşmanını heyecanını yaşıyor
Tatil İtalya'da keyifli tatil

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Etel Baler tatil karelerini paylaştı.
Magazin Hattı Yeni yaşa Bodrum'da kutlama

Ayşe Burcu Kaya yeni yaşını arkadaşlarıyla birlikte kutladı.

Güncel Yalıya tekne servisi

Genç iş insanı Hacı Sabancı ve nişanlısı Nazlı Kayı, Bebek'te tekneye binerken görüntülendi.