Dürüst'le “Sanatın Ruhu”

Önemli bir koleksiyoner ve sanatsever olan sosyetenin tanınmış simalarından Elif Dürüst, sanat tutkusunu kendi gibi sanatseverlerle paylaşmak için YouTube dünyasına adım attı. YouTube platformu için “Sanatın Ruhu” isimli bir program yapan Elif Hanım, psikologlarla sanatın insan psikoloji üzerindeki etkisini konuşarak, sanatçılarla bir araya gelecek. İlk programı için çağdaş sanatçı Ardan Özmenoğlu ile bir araya gelen Elif Dürüst, Uzman Psikolog Feriha Dildar’la da pandemide insan psikolojisini ve renklerin önemini konuştu. Sanat ve psikolojinin yıllardır ilgi duyduğu iki alan olduğunu ifade eden Dürüst, “İkisini bir arada düşünmek gerektiğine inanıyorum” diyerek program fikrini geliştirdiğini belirtti.