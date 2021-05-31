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Özilhanlar EuroLeague şampiyonluğunu kutladılar

İzzet Özilhan ve eşi Yasemin Özilhan birlikte Anadolu Efes takımının şampiyonluğunu kutladı.

31 Mayıs 2021 Pazartesi
Özilhanlar EuroLeague şampiyonluğunu kutladılar

İş insanı İzzet Özilhan ve eşi sosyetik güzel Yasemin Özilhan tuttukları Anadolu Efes takımının THY EuroLeague final maçını birlikte seyrettiler. THY Euroleague Final Four'da Anadolu Efes, şampiyonluk maçında Barcelona ile karşı karşıya geldi. Sahadan 86-81 galibiyetle ayrılan Anadolu Efes Avrupa'nın en büyüğü oldu. Anadolu Efes tarihi zaferle Türkiye'ye 10. kupayı getirirken Özilhan çifti Anadolu Efes'i tribünlerde yalnız bırakmadı. Anadolu Holding'in genç veliahtı İzzet Özilhan eşi Yasemin Özilhan'la, şampiyonluk kupasını birlikte kaldırdı.

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