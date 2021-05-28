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İstanbul'da sanat fuarı başlıyor...

İstanbullu sanatseverlerle kapılarını açmaya hazırlanan 15'inci Contemporary Istanbul, Bloomberg HT ve Habertürk TV'nin medya sponsorluğunda 3-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek

28 Mayıs 2021 Cuma
İstanbul'da sanat fuarı başlıyor...

Bloomberg HT TV, Bloomberg HT Radyo, Habertürk TV, Habertürk Radyo'nun medya sponsorluğunda gerçekleşecek olan 15'inci Contemporary Istanbul, sanatseverleri ağırlayacak. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek ve 1-2 Haziran VIP ön izleme, 3-6 Haziran genel ziyaretçi programııyla sanatçılar ile sanatseverleri bir araya getirmeye hazırlanan 15'inci Contemporary Istanbul muhteşem sergilere ev sahipliği yapacak. Contemporary Istanbul, Türkiye’deki galeriler için düzenlediği 15. edisyon ile Türkiye sanat sektörünün yaratıcılığını göstererek toplumların iç sesi olan sanatçıların üretimini desteklemek amacıyla kapılarını sanatseverlere açıyor. Bu yıl fuarda, Anna Laudel, Art On İstanbul, Art Refinery, Artopol Art Gallery, Bozlu Art Project, C24 Gallery, CEP Gallery, De Artium, Dirimart, Faar Art Gallery, Galeri 77, Galeri Binyıl, Galeri Diani, Galeri MCRD, Galeri/Miz, Galeri Nev İstanbul, Galeri Siyah Beyaz, Gama Gallery, Öktem Aykut, Pi Artworks, Piramid Sanat, Sanatorium, Sevil Dolmacı Art Gallery, Vision Art Platform, x-ist, Zilberman Gallery yer alıyor.

Bloomberg HT TV Bloomberg HT Radyo Habertürk TV Habertürk Radyo Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

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