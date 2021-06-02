Ve nişanlandılar!

İş ve cemiyet dünyasının gözde isimlerinden Demsa Grup'un sahibi Demet Sabancı Çetindoğan ve iş insanı Cengiz Çetindoğan'ın kızları Pırıl Çetindoğan işadamı sevgilisi Gökhan Kokuludağ ile Pera Palas Otel'de nişanlandı. Düğünlerini Demet Sabancı Çetindoğan'ın ricası sonucunda Zarif Mustafa Paşa Yalısı'nda yapmaya karar veren Pırıl ve Gökhan çifti, aile üyelerinin de katılımıyla nişan törenlerini düzenledi. Nişan törenine Demet Sabancı Çetindoğan'ın annesi Özcan Sabancı'da katılarak genç çiftin yüzüklerini taktı.
Onur AYDIN