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15. Contemporary Istanbul başlıyor...

15. Contemporary Istanbul, 3-6 Haziran tarihlerinde Genel Ziyaretçi programı ile Lütfi Kırdar Rumeli Salonları’nda sanatseverler ile bir araya geliyor.

22 Mayıs 2021 Cumartesi
15. Contemporary Istanbul başlıyor...

Akbank ana sponsorluğunda düzenlenen 15. Contemporary Istanbul, Istanbul’un gelişmekte olan sanat ortamının başlangıcı olacak 1-2 Haziran VIP Ön İzleme, 3-6 Haziran tarihlerinde Genel Ziyaretçi programı ile Lütfi Kırdar Rumeli Salonları’nda sanatseverler ile bir araya gelecek. Türkiye’deki çağdaş sanat galerilerini izleyiciler ile buluşturacak fuar, aldığı COVID-19 önlem ve tedbirleri doğrultusunda gerçekleştirilecek. 15’inci Contemporary Istanbul, Akbank ana sponsorluğunda, Türkiye’deki çağdaş sanat galerilerinin katılımıyla, uzun bekleyişin ardından 1-6 Haziran tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonları’nda sanatseverlerle buluşuyor. Türkiye’de çağdaş sanatın gelişimini destekleyen ve sanatın farklı disiplinlerinde uluslararası projelere yer veren Akbank Sanat, her yıl olduğu gibi bu yıl da ilgi çekici bir sergiyle fuarda yerini alacak. 11 sanatçının eserlerinin yer aldığı ve Hasan Bülent Kahraman küratörlüğünde hazırlanan ‘Olan ve Alışkınlık’ başlıklı sergi, 1-6 Haziran tarihleri arasında Akbank Sanat standında ziyaret edilebilecek.

15. Contemporary Istanbul akbank İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

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