Kamhi'den “Her Eve Renk”

Üretken bir ressam olan cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Yasemin Kamhi elinde yeterince boyası ve tuvali varsa yorulmadan saatlerce renklere soyut anlamlar kazandırmayı seviyor. Bizzat deneyimlediği için renklerin onarıcı gücüne inanıyor ve her şey renklensin istiyor. Ulaşılabilir sanat akımının ülkemizdeki temsilcilerinden biri olan Yasemin Kamhi, “Her Eve Renk” mottosu ile resim sanatının yaygınlaşması için çalışmalar başlattı. Yasemin Kamhi, “Bana iş insanı Cefi Kamhi’nin eşi, ev hanımı, Lara ve Melda’nın annesi” gibi sıfatlar yakıştırıyorlardı, bütün bunlar içinde annelik dışında hiçbir sıfatımı sevmedim” dedi. Kendisini “Arzularıyla yaşamasını seven biri” olarak tanımlıyan Kamhi, bunu resimlerine de yansıtıyor. Resme başlamasının nedenini “Kendimi tedavi etmek için” diye açıklayan Yasemin Hanım, şimdi istiyor ki renkler daha çok kişiye iyi gelsin. “Her Eve Renk” mottosuyla yola çıkan Kamhi, eserlerini oldukça uygun fiyatlarla satışa sunarak sanatseverlere ve sanata destek oluyor.