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Şampiyonluğu kutladılar!

Cemiyet hayatının Beşiktaş'a gönül vermiş ünlü simaları takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

20 Mayıs 2021 Perşembe
Şampiyonluğu kutladılar!

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Göztepe'yi İzmir'de 2-1 mağlup ederek 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarına cemiyet hayatının ünlü simaları da katıldı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve eşi Berna Çebi ise mutluluklarını takımlarıyla paylaştı. Vodafone Park'ta düzenlenen törende birbirinden ünlü sanatçılar sahne alırken, siyah-beyazlı takım TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyelerinin takdimiyle kupayı havaya kaldırdı. İş insanı Nuri Develi ve eşi Tuba Develi ile Burak-Öznur Yakın çifti'de statta büyük sevinç yaşayarak Beşiktaş'a destek oldular.



ahmetnurçebi bernaçebi Nuri Develi Burak-Öznur Yakın

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