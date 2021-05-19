İş dünyasının acı kaybı...

Türkiye'ye yarım asra aşkın hizmet veren iş dünyasının önemli isimlerinden, Nurol Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erol Çarmıklı 85 yaşında vefat etti. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Artvin'in Hopa ilçesinde 1936'da doğan iş insanı Erol Çarmıklı, inşaattan gayrimenkule, savunma sanayinden madenciliğe, turizmden finansa kadar birçok sektörde faaliyet gösteren, sadece Türkiye’de değil dünyanın birçok ülkesinde de adından başarı ile söz ettiren Nurol Şirketler Topluluğu’nun kurucu ortaklarındandı. Evli, 4 çocuk babası ve 6 torun sahibi Çarmıklı'nın cenazesi 20 Mayıs'ta Zincirlikuyu Mezarlığı'nda öğle namazı sonrası defnedilecek.

EROL ÇARMIKLI KİMDİR?

Erol Çarmıklı 1934'te Artvin'de doğdu. Eğitimini yarıda bırakarak iş hayatını seçen Çarmıklı, 1966'da Nurol İnşaat ve Ticaret Kollektif Şirketi'ni kurdu. Elazığ Ferro Tesisleri, İskenderun Demir-Çelik Fabrikaları, Söke Ovası Sulama Tesisleri, Murgul Sülfürik Asit Fabrikası Tesisleri, Tusaş F-16 Uçak Fabrikası ve Tesisleri, Tarabya Konutları İnşaatı, İncegaz Tüneli İnşaat işlerini gerçekleştirdi. 1970'lerden sonra Suudi Arabistan'da birçok iş yaptı. 1980'lerden sonra farklı iş alanlarına yayılma politikasını benimsedi. 2014'te Uluslararası Yönetim Geliştirme Derneği "Yılın İşadamı Ödülü"nü aldı.