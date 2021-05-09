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Canım annem...

Cemiyet hayatının ünlü simaları Anneler Günü'nü sosyal medya hesaplarından kutladılar.

09 Mayıs 2021 Pazar
Canım annem...

Sosyetenin ünlü simaları sosyal medya paylaşımlarıyla annelerini andılar. Ender ve Gülşah Alkoçlar'ın kızları Aslışah Alkoçlar annesi Gülşah Alkoçlar, ablası Neslişah Alkoçlar ve anneannesi Hülya Koçyiğit'in Anneler Günü'nü kutladı. Feryal Gülman ise merhum annesi Nihal Sarımuratoğlu'nu andı. Annesinin Anneler Günü'nü kutlayan Gülman, oğlu Aslan Kemal ile fotoğrafını paylaşarak 'Sevgi dolu kalbiyle, vicdanı ve ruhu anne olan tüm kocaman yürekli kadınların Anneler Günü kutlu olsun' notunu düştü. Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak ise annesi Saadet Uzuner'le çekilmiş karesini sosyal medya hesabından paylaşarak herkesin Anneler Günü'nü kutladı.

Anneler Günü feryalgülman alışahalkoçlar GülşahAlkoçlar

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