16 yıllık evlilik bitti!

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Esra Oflaz Güvenkaya ile iş insanı Ziya Güvenkaya, 16 yıllık evliliklerini noktaladı. Beykoz Aile Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Esra Oflaz Güvenkaya ve avukatı Sibel Engin ile Ziya Güvenkaya katıldı. Mahkemeye sundukları protokol doğrultusunda boşanan çiftin kızlarının velayeti annede kaldı. Taraflar birbirlerinden tazminat ve nafaka talebinde ise bulunmadı. Çiftin boşanmasına karar veren mahkeme, 13 yaşındaki kızlarının velayetini annede bırakırken, eğitim ve sağlık giderlerini ise babanın karşılamasına karar verdi.