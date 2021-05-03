10. yıla özel koleksiyon...

Dünyanın önde gelen seramik sanatçılarından Alev Ebüzziya, Selamlique İstanbul’un 10’uncu yılına özel ‘Limited Edition’ bir fincan koleksiyonu hazırladı. Alev Ebüzziya'nın Selamlique İstanbul koleksiyonunda, “Kısmet” ve “İkram” adlı iki farklı desen bulunuyor. Selamlique İstanbul Kurucu Ortağı Caroline Koç, “Türk kahvesinin değerini ve zaten var olan itibarını güçlendirmeyi ve globalleşmesine katkı sağlamak hedefiyle çıktığımız yolculuğun 10’uncu yılını kutluyoruz. Bugün geldiğimiz noktadan gurur ve büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kahve tutkunlarını 10’uncu yılımıza özel bir seri ile buluşturmanın da heyecanı içindeyiz. Eserlerini hayranlıkla takip ettiğim dünyaca ünlü sanatçı Alev Ebüzziya’nın 10. yılımıza özel tasarladığı fincanlar da hem bizim hem de kahve tutkunları için çok kıymetli ve unutulmaz bir anı olacak” dedi.