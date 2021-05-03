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Tahincioğlu koronavirüsü yendi!

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Aylin Tahincioğlu, koronavirüsü atlatarak hastaneden taburcu oldu.

03 Mayıs 2021 Pazartesi
Tahincioğlu koronavirüsü yendi!

Tahincioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu'nun eşi Aylin Tahincioğlu, Nisan ayında yakalandığı koronavirüs hastalığını hastanede atlattı. Nisan ayı ortasında koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastalığı evinde atlatmaya çalışan Aylin Hanım'ın hastalığının seyri değişti ve hastaneye kaldırıldı. 12 gün hastanede kalan ve bir haftayı yoğun bakım servisinde geçiren Aylin Tahincioğlu hastaneden taburcu oldu. Evinde dinlenen Tahincioğlu'nun eşi iş insanı Özcan Tahincioğlu'na ise virüsün bulaşmadığı öğrenildi.

Aylin Tahincioğlu Covid-19 koronavirüs

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