Sabancı ve Kayı New York'ta

Cemiyet hayatının sevilen çiflerinden iş insanı Hacı Sabancı ve nişanlısı Nazlı Kayı soluğu Amerika'da aldı. Yazları Bodrum'da tekne tatili tercih eden Sabancı ve Kayı çiftinin yeni durağı New York oldu. Birlikte tatilde stres atan çiftin bayrama kadar New York'ta kalacakları iddia edildi. Tatil dönüşü düğün hazırlıklarını hızlandıracak olan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı'nın yıl sonuna doğru evlenecekleri belirtildi. Geçtiğimiz günlerde bir dergiye samimi itiraflarda bulunan Nazlı Kayı, evlilikle ilgili, "Birine çok aşıksanız zaten verebileceğiniz nihai karar evliliktir. Ve bence evlilik kararı aldıktan sonra siz artık bir ailesiniz. Ailenize birini katıyorsunuz, bir aileye dahil oluyorsunuz. Bu muhteşem bir şey" ifadelerinde bulunmuştu.