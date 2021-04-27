Eskişehir'de yarış heyecanı...

İş hayatındaki başarıları kadar araba tutkusu ve katıldığı ralli yarışlarıyla da adından söz ettiren ve 10 yılı aşkın süredir ralli pilotu olan Erkan Güral, European Rally Trophy Esok Rally Eskişehir yarışında geçtiğimiz yıl Dünya Markalar Şampiyonu olan Hyundai markasına ait Hyundai i 20 R5 ile yarıştı. 90 aracın yarıştığı ve toplam 10 etaptan, 334,81 km’den oluşan yarışta Erkan Güral’ın Co-pilotluğunu Burak Koçoğlu yaptı. 23 Nisan'da başlayan ve 3 gün süren European Rally Trophy Esok Rally Eskişehir yarışında Erkan Güral ve Burak Koçoğlu ikilisi genel klasmanda 12. olurken, kategorileri olan RC2 sınıfında ise yarışı 9. olarak tamamladı. Beş yarıştan oluşan European Rally Trophy sırasıyla Rally Bulgaria-Rally Sliven-Bacau Rally Romanya-Serbia Rally Sırbistan yarışlarıyla devam edecek. Yarışla ilgili açıklamada bulunan NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, "İlk defa yarıştığımız Hyundai i20 R5 ile alışmaya çalıştığımız yarışta finişe gelebilmek bizim için önemliydi. Burada edindiğimiz tecrübelerle 14-16 Mayıs tarihlerinde Bulgaristan’da düzenlenecek olan Rally Bulgaria’da hedefimiz ilk 5 içerisinde olmak" dedi.