Güncel

Eskişehir'de yarış heyecanı...

Ralli tutkusuyla tanınan NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, üç gün süren European Rally Trophy Esok Rally Eskişehir yarışına katıldı.

27 Nisan 2021 Salı
Eskişehir'de yarış heyecanı...

İş hayatındaki başarıları kadar araba tutkusu ve katıldığı ralli yarışlarıyla da adından söz ettiren ve 10 yılı aşkın süredir ralli pilotu olan Erkan Güral, European Rally Trophy Esok Rally Eskişehir yarışında geçtiğimiz yıl Dünya Markalar Şampiyonu olan Hyundai markasına ait Hyundai i 20 R5 ile yarıştı. 90 aracın yarıştığı ve toplam 10 etaptan, 334,81 km’den oluşan yarışta Erkan Güral’ın Co-pilotluğunu Burak Koçoğlu yaptı. 23 Nisan'da başlayan ve 3 gün süren European Rally Trophy Esok Rally Eskişehir yarışında Erkan Güral ve Burak Koçoğlu ikilisi genel klasmanda 12. olurken, kategorileri olan RC2 sınıfında ise yarışı 9. olarak tamamladı. Beş yarıştan oluşan European Rally Trophy sırasıyla Rally Bulgaria-Rally Sliven-Bacau Rally Romanya-Serbia Rally Sırbistan yarışlarıyla devam edecek. Yarışla ilgili açıklamada bulunan NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, "İlk defa yarıştığımız Hyundai i20 R5 ile alışmaya çalıştığımız yarışta finişe gelebilmek bizim için önemliydi. Burada edindiğimiz tecrübelerle 14-16 Mayıs tarihlerinde Bulgaristan’da düzenlenecek olan Rally Bulgaria’da hedefimiz ilk 5 içerisinde olmak" dedi.

Erkan Güral NG Kütahya Seramik European Rally Trophy Esok Rally Eskişehir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Caddeler Bebek yine cıvıl cıvıl...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Berna Çebi, İpek Toplusoy ve Nergis Pekuysal Bebek caddelerinde objektiflere yansıdılar.
Güncel Eskişehir'de yarış heyecanı...

Ralli tutkusuyla tanınan NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, üç gün süren European Rally Trophy Esok Rally Eskişehir yarışına katıldı.

Güncel Koçibey'den, Dürüst'e özel dekorasyon!

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Alara Koçibey, arkadaşı Elif Dürüst'ün evini dekore etti.
Haftanın Şıkları Beyaz tutkunu

Bahar Şer
Güncel Koç'tan kızına özel kutlama

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç kızı Aylin Koç'un doğum gününü kutladı.
Güncel Düğün yeri kız evi!

Genç sosyetik Pırıl Çetindoğan ve nişanlısı Gökhan Kokuludağ'ın düğün yeri belli oldu.
Güncel Özilhan tatil karelerini paylaştı!

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, yeni karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Jet Set Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Oscar Ödül Töreni, dün gece koronavirüs salgını nedeniyle ilk kez sunucusuz ve seyircisiz gerçekleşti.
Magazin Hattı İngiltere'de Türk rüzgarı!

Ünlü mücevher markası, Türk moda tasarımcısı Zeynep Kartal ile Londra'da kapılarını açan yeni tasarım mağazası için bir araya geldi.
Caddeler Aşıklar parkta buluştu

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Edvina Sponza ve sevgilisi İbrahim Kutluay Bebek'te görüntülendi.
Caddeler Caddelerde keyifli tur

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden İpek Özilhan Özkan Bebek'te spor yaparken Irmak Köseoğlu ise oğlunu gezdirirken görüntülendi.
Güncel Bodrum'da 'Şen' kutlama...

Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Ali Şen yeni yaşını çocukları ve torunlarının sürpriziyle kutladı.