Koçibey'den, Dürüst'e özel dekorasyon!

Eğitimini 6 farklı üniversitede okuyarak tamamlayan iç mimar Alara Koçibey, yakın dostu Elif Dürüst'ün evini yeniden dekore etti. Elif Dürüst'ün Kandilli'deki evinde çalışmalarını sürdüren Alara Hanım, beyaz rengin hakim olduğu lüks bir dekorasyona imzasını attı. Şık ve rahat ürünlerle Elif Hanımın evini daha sıcak ve sade atmosferi olan bir yer haline getiren Alara Koçibey, evde poz vermeyi de ihmal etmedi. Sosyal medya hesabından evinin resimlerini paylaşan Koçibey'e beğenisini ileten Elif Dürüst, 'Harika oldu, harika' yorumunda bulundu. Arkadaşının yorumuna cevap veren Alara Koçibey ise 'Canım Elif'im senin enerjini yasıtmaya çalıştık. Güle güle otur' yanıtını verdi.