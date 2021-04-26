Düğün yeri kız evi!

İş ve cemiyet dünyasının gözde isimlerinden Demsa Grup'un sahibi Demet Sabancı Çetindoğan ve iş insanı Cengiz Çetindoğan'ın kızları Pırıl Çetindoğan'ın düğün yeri belli oldu. Şubat ayında gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisi iş insanı Gökhan Kokuludağ ile Zarif Mustafa Paşa Yalısı'nda aile arasında sade bir törenle nişanlanan çift 18 Eylül'de gerçekleşecek düğün töreni çinde aynı yalıyı tercih etti. Annesi Demet Sabancı'nın rica etmesiyle düğünün de kız evinde yapılmasına karar veren Pırıl Hanımın ise nasıl bir gelinlik tercih edeceği merak konusu oldu.