Kosif'ten aşk dolu yıldönümü...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Sinan Kosif ve eşi Melda Kosif evlilik yıldönümlerini kutladı. Birlikte çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Sinan Kosif bu anları ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi. Eşi iş insanı Sinan Kosif ile çekilmiş fotoğraf karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Melda Kosif, fatoğrafına 'Ah ne günler günler daha... Yaşanacak hem de doya doya. Dile kolay 15 senelik yol arkadaşım, dert ortağım, neşe kaynağım! Hep yüzümüzün güleceği nice senelerimize' notunu düştü.