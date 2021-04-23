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Tezman'dan 'Oyunname II'

Sanat tutkunu Tilda Tezman, yeni kitabı Oyunname II'yi okuyucuların beğenisine sundu.

23 Nisan 2021 Cuma
Tezman'dan 'Oyunname II'

Büyük bir tiyatro tutkunu olan ve 'Oyunname' adlı kitabıyla hafızalara kazınan sosyetenin ünlü isimlerinden Tilda Tezman, yeni kitabı Oyunname II'yi okuyucuların beğenisine sundu. 2012 yılında yurt içi ve yurt dışında izlediği 2 bine yakın oyunu 'Oyunname' adlı kitabında toplayan Tilda Tezman'ın devam niteliğindeki yeni kitabı Oyunname II raflarda yerini aldı. Sanat tutkunu Tilda Hanım, başta Paris olmak üzere, dünyanın farklı şehirlerinde izlediği oyunları irdelediği Oyunname II ile dünya tiyatrosunun ayrıntılı bir fotoğrafını çekerken, tiyatro tutkunlarına kapsamlı bir kaynak da sunuyor.

Tilda Tezman Oyunname II Kitap

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