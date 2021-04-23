2018 yılında Buğra Toplusoy ile Miami'de evlenen ve geçtiğimiz aylarda kızı Talia'yı kucağına alan oyuncu Ceyda Ateş Toplusoy, sıkı bir sosyal medya kullanıcısı oldu. Ceyda Hanım, sık sık kızı ve eşiyle birlikte hayatından kesitler yayınlamaya devam ediyor. Kızı Talia'nın babası Buğra Toplusoy'la oynarken çektiği fotoğraflarını paylaşan Ceyda Ateş Toplusoy, gönderisine, 'Benim çocuklarım' notunu düştü. İş insanı Buğra Toplusoy ise Talia'nın yeni karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Çiftin paylaşımları kısa zamanda takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.