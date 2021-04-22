Yeni kitabını okurlara tanıttı!

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, sosyal medya hesabından okuyucuların beğenisine sunmaya hazırladığı kitabını tanıttı. Doğum gününde kitabının ilk örneğini çıkarmayı hedefleyen Alaton, hedefine ulaşmanın gururunu yaşadı. İş insanlarına deneyimlerini kitabında akratacak olan Leyla Hanım, 'Beğenmeyen Bakmasın' adlı kitabının fotoğrafını ınstagram hesabından paylaşarak 'Genç iş kadınlarına hitap ettiğim kitabın en azından prototipini bugüne yetiştirmiş olmak hedefimdi, başardığımız için çok mutluyum' notunu düşerek paylaştı.