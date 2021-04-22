Yeni kitabını okurlara tanıttı!

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Sabancı Vakfı ve TEGV'den çocuklara özel kitap!

Sabancı Vakfı, çocuklara hayvan ve doğa sevgisi kazandırmak amacıyla hazırladığı Papuduk kitap setinin daha çok çocuğa ulaşması için Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile yeni bir iş birliğine imza attı.