Orakçıoğlu teftişe çıktı!

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Damat, Tween, D'S Damat'ın sahibi Süleyman Orakçıoğlu, Nişantaşı'ndaki mağazasında görüntülendi. İş insanı, Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi'nde yer alan mağazasının dış dekorasyonu nedeniyle bazı incelemelerde bulundu. Orakçıoğlu ve mağazanın mülk sahibi Zeki Ergün, dış dekorasyonunda yapacağı değişikliklere birlikte karar verdi. İş insanı, yapılan toplantının ardından en kısa sürede değişiklikleri yapacaklarını söyledi. Orakçıoğlu, daha sonra diğer mağazasını da ziyaret etmek için Nişantaşı'ndan ayrıldı.

Hakan YAĞCI